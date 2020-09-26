«المرور» يوضح آلية الاعتراض على المخالفة المُوقَّعة مرتين بموقع واحد

عبر منصة أبشر
أوضح «المرور السعودي» آلية تقديم الاعتراض على المخالفة الموقعة مرتين في موقع واحد، عبر منصة أبشر.
وتلقى الحساب الرسمي لـ«المرور»، عبر «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه: «وُقِّعت علي مخالالفة بسبب تظليل الجوانب للمقاعد الخلفية، مرتين من الضابط نفسه بالمكان نفسه، بينهما فترة زمنية مدتها ٢٩ يومًا، وبالدخول إلى منصة أبشر للاعتراض، لا تظهر لي في قائمة الاعتراضات فما الحل»؟.
ورد «المرور»، بأنه «يمكن في هذه الحالة الاعتراض عن طريق حساب المستتفيد في بوابة أبشر.
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