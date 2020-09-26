القبض على 15 أجنبيًّا خالفوا أنظمة أمن الحدود في الرياض

الشرطة اتخذت الإجراءات النظامية

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 15 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض. وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة، تمكنت –ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود– من تعقب المناطق التي يوجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على 15 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى الجهة المختصة.

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