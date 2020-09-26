السعودية اليوم / الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد ( كوفيد- 19 ) في 25 سبتمبر.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين حتى الآن 85337 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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