

تبوك 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

يشهد معرض التصوير الضوئي الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة إقبالاً لافتاً من الزوار.

وأوضح مدير الجمعية ماجد بن ناشي العنزي بأن المعرض يحتوي على 58 عملاً قدمها 29 مصورا ومصورة، من مختلف مناطق المملكة.

وتابع أن المعرض يأتي كأحد الفعاليات التي تحرص الجمعية على تقديمها والمشاركة بها في هذه المناسبة الوطنية الغالية، من خلال توثيق حضارة الوطن عبر عدسات المصورين والمصورات .

// انتهى //

03:46ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / 29 مصورا ومصورة يشاركون بمعرض التصوير الضوئي في منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.