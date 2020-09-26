السعودية اليوم / غينيا تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت غينيا 44 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 10 آلاف و388 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

// انتهى //

03:00ت م

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كوناكري 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت غينيا 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 10 آلاف و388 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //03:00ت م0164

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