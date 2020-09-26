رياضي / فريق نادي "إنبي" يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في الدوري المصري الممتاز



القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

فاز فريق إنبي على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، باستاد "الإسكندرية" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات

وارتفع رصيد "إنبي" بهذا الفوز إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة في المركز الثامن.

// انتهى //

02:00ت م

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القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق إنبي على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، باستاد "الإسكندرية" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد "إنبي" بهذا الفوز إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //02:00ت م0163

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