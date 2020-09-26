لإبطال قنبلة صافر.. رئيس البرلمان العربي يطلب تدخلا دوليا

السبت 26 سبتمبر 2020

وجه الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي نداءً إلى المجتمع الدولي محذراً من الوضع شديد الخطورة الذي وصلت إليه ناقلة النفط "صافر" الراسية في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وأكد السلمي، فى بيان، أن الناقلة، التي لم تخضع للصيانة منذ 5 سنوات، تواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها اليمن وتُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

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وحمَّل رئيس البرلمان العربي "ميليشيا الحوثي الإيرانية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان منذ عدة أشهر مع توافر الموارد المالية اللازمة لصيانته".

وشدد على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة الخزان أو تفريغه الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي ورؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الإيرانية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.