السعودية | القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:58 صباحًا, 26 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت – بفضل الله – من تعقب المناطق التي يتواجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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