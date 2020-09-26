شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على (15) مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض. وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت - بفضل الله - من تعقب المناطق التي يتواجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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