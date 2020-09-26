شكرا لقرائتكم خبر عن «الذوق العام»: تفاعل جيد مع رسائل «خفض أصوات الموسيقى» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أن الجمعية وقفت بشكل حازم، على ما أصدرته قبل اليوم الوطني، وهو مخالفة رفع الموسيقى وقت الصلاة وداخل الأحياء السكنية، والتي تُعتبر مخالفة الثانية ضمن لائحة الذوق العام، تصل عقوبتها للمرة الأولى إلى الغرامة 500 ريال، و1000 ريال للمرة الثانية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن السعودي قدوة حسنة ليعكس صورة جميلة للوطن.

هدايا رمزية

من جانب آخر، قدّمت الجمعية السعودية للذوق العام حملة «لنحتفل بذوق»، التي اشتملت على توزيع هدايا رمزية احتفالًا بالمناسبة الغالية، وكانت في مدينتي «الدمام» و«الخبر»، وتفاعل أفراد المجتمع مع الحدث -داعين الله أن يمن على المملكة بالأمن والأمان والرخاء-.

احترام وتضحيات

وأسهمت الجمعية، من خلال حملتها، بنشر بروشور تضمن ذوقيات الملك عبدالعزيز آل سعود «يرحمه الله»، وما كان يتصف فيه الصفات التي هي منبع للذوق العام، من احترامه للآخرين، وتضحياته، وحرصه على رضا شعبه، وعفوه، وحلمه.

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رسائل توعوية

كما أسهمت الجمعية في نشر ثقافة الاحتفال بذوق عن طريق رسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي، اشتملت على ثلاثة نصوص، أولها «لنكون همة حتى القمة بمحافظتنا على الهوية الوطنية والاحترام للنفس وأرض الوطن»، والرسالة الثانية «لنكون قدوة معا حتى نعكس صورة جميلة لوطننا الحبيب»، والثالثة «تذكر رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وداخل الأحياء السكنية مخالفة للذوق العام»، وهي الرسالة التي لاقت انتشارًا وتداولًا واسعًا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كونها من بنود لائحة الذوق العام.

توعية واحتفال

ونوّه الزياني إلى أن هدف الجمعية من هذه الحملة هو توعية المجتمع بالفرح والاحتفال باليوم الوطني بذوق بدون إزعاج الآخرين، مختتمًا: «عني وعن المجلس الفخري وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية السعودية للذوق العام أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، بذكرى اليوم الوطني الـ90».

ورفع التهاني كذلك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والرئيس الفخري للجمعية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.