شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

أضافت الجوازات في خدمة أبشر 5 أيقونات للحالات الاستثنائية من المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد

الطلبات الورقية

وشلمت الأيقونات تصاريح وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولفتت الجوازات إلى أنه سيتم إيقاف النظر في الطلبات الورقية السابقة التي لم يبت فيها، ويجب على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقا للآليات الحديثة، مبينة أن كل وزارة معنية ستتولى الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثناة التي تخصها.

والتعليم والعلاج

وتتفرع بنود أيقونة التعليم إلى قسمين هما المبتعثون والدارسون على حسابهم، جامعي فما فوق، والثانية طلاب التعليم العام الدارسون خارج المملكة العربية السعودية، فيما خصصت الأيقونة الخاصة بالصحة لتصاريح العلاج بالخارج فقط.

لم الشمل

وخصصت الجوازات أيقونة تصاريح وزارة الخارجية لمنسوبي بعثات المملكة بالخارج والملحقيات التابعة لها، ومنسوبي المنظمات الإقليمية والدولية، فيما تشمل أيقونة وزارة الداخلية تصاريح الإقامة الدائمة خارج المملكة، ولم الشمل، ومهمة عمل رسمية للموظف الحكومي فقط، وحالات الوفاة بالخارج.

وظائف دائمة

وأضافت الجوازات في منصتها على «أبشر»، تصاريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل العاملين بوظائف دائمة في منشآت خاصة أو عامة أو غير ربحية خارج المملكة.

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توجيهات كريمة

وأوضحت الجوازات أن الإجراءات السابقة جاءت إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بالسماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

آلية خاصة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم. وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حسابهم الخاص ما يلي: «وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً، وأن تكون من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لا يتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة، وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج».

مرافقان اثنان

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج. لافتةً إلى أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان - بحد أعلى - لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

دراسة الطلبات

وأضافت الصحة، أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يحال المقبول منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية «المديرية العامة للجوازات» لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة «أبشر».