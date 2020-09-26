شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا السعودية» تبرز إنجازات المملكة محليا ودوليا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، فعاليات مبادرة «تحيا السعودية» ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ90، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية.

وقالت مدير المبادرة إقبال فلمبان، إن الفعالية نجحت في إبراز جهود قطاعات المملكة، مثمنة تكاتف القطاع الحكومي والخاص، لظهور الشرقية بشكل مميز خلال الاحتفالات، وبينت أن حفل الختام تضمن عروضا للخيول والدراجات.

أنشطة متنوعة

وبين مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الانتماء وحب الوطن وإبراز جهود قطاعاته وأبنائه، مشيرا إلى أنها تضمنت منصة تفاعلية في منطقة البحر، يتم دخولها بالسيارات للانطلاق في جولة إلى 5 مسارح تحمل روح المملكة بالمناطق: «الوسطى، الشرقية، الشمالية، الجنوبية، الغربية»، إضافة إلى الرقصات والعروض الشعبية.

وأضاف إن المبادرة تهدف أيضا لتسليط الضوء على إنجازات القطاعات في شتى المجالات بالمنطقة الشرقية، واحتضنت جميع أفراد المجتمع وعائلاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة التي تقدمها للأهالي والأطفال داخل سياراتهم، مع تطبيق كافة الاحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقدم «المقبل» شكره لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايتهما للمبادرة ودعمهما غير المحدود، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وفق خطة إستراتيجية تنموية شاملة لإبراز جهود المملكة وأبنائها.

شراكة مجتمعية

من جانبها قالت مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إشراك كافة قطاعات الدولة بمختلف مجالاتها بالتعاون مع المؤسسات والأفراد لإبراز إنجازات المملكة محليًا ودوليًا، تعزيزًا للشراكة المجتمعية والوطنية بين القطاعات.

وأضافت: إن المبادرة عكست تكاملا مميزا في الأدوار مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن العمل الجماعي بين القطاعات أسفر عن فعاليات مميزة نفخر بها. وساهمت بلدية محافظة الخبر، في تهيئة المكان من خلال إزالة الحواجز الخرسانية وصيانة الإنارة، إضافة إلى رش الموقع وتعقيمه، وتشجير المكان، وتركيب أعلام المملكة على امتداد الطريق الرئيسي للفعالية.