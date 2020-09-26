شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: الأمن والاستقرار نعمة كبرى تستوجب الشكر والان نبدء بالتفاصيل

أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله الجهني أن من نِعَم الله ـ عز وجل ـ التي تستوجب الشكر، ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد والوحدة والأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والاهتمام بقضايا المسلمين والمواقف الإنسانية الخيّرة، وتحقيق السِلْم العالمي منذ تأسيسها إلى هذا العصر الزاهر، مشيرًا إلى أن هذه النِّعم توجب الشكر والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ومكتسباتها، وتحقيق الوحدة الدينية واللحمة الوطنية والبيعة الشرعية، ولزوم الجماعة والإمامة والسمع والطاعة والدعاء لولاة أمرها بالتوفيق والسداد.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس، بالمسجد الحرام إن الله ـ تبارك وتعالى ـ أمر عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله، وهو القرآن الذي أنزله الله «سبحانه وتعالى»، وما يتبع ذلك من سنة رسوله «صلى الله عليه وآله وسلم»، فالاجتماع على العقيدة الصحيحة والتمسك بها هو ما يجمع القلوب ويؤلف بينها، مشيرًا إلى أن المجتمعات قبل بعثة الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» كانت تعاني الفرقة والتنابذ والتناحر والعداوة حتى بين أفراد القبيلة الواحدة، فلما جاء النبي، وجاء هذا الدين معه اجتمعت القلوب وتآلفت.

قضايا المسلمين

وبيّن «الجهني» أن من تذكّر النِّعَم ما منّ الله به «سبحانه وتعالى» على هذه البلاد المملكة العربية السعودية فجمع شتاتها، وآخى بين أهلها، وحكّم فيهم كتاب الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وآله وسلم»، فاعتصموا بحبل الله وساروا على صراط الله المستقيم، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل القادة المصلحين المخلصين الإمامين محمد بن سعود والإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - حتى نشأت هذه الدولة في مراحلها الثلاث «ولله الحمد والمنة» في رخاء وازدهار، ثم قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - طيّب الله ثراه - وأبناؤه البررة من بعده إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أمدّ الله في عمره على طاعته - وسمو ولي عهده الأمين - نصره الله وأيّده بتوفيقه - فقامت مزدهرة سعيدة هنيئة.

تقوية الروابط

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وتابع: «ألا وإن أعظم النِّعم على حكامها وأهلها أن جعلهم الله خدامًا لضيوف الرحمن، فلم يألُ حكامها بكل غالٍ ورخيص في خدمة البيتين العظيمين، وخدمة قضايا المسلمين في كل بقاع الأرض». وأكد ضرورة المحافظة على مقوّمات هذه النعمة وتقوية روابط وحدتها، والأخذ على يد مَن يحاول فك ارتباطها، وإثارة الخلافات بأي سبب كان، وفي أي مجال كان.

وأبان فضيلته أننا «ولله الحمد» في مملكتنا العزيزة نعيش في ظلٍ وارفٍ من عدالة الإسلام وننعَم بعيش رغيد تحت الحكم الرشيد ونتقلب في أمن شامل، حسدنا عليه القريب والبعيد، ونتمتع بإخاء وتراحم تحت راية التوحيد، كتاب الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وآله وسلم».

إعمار المساجد

وفي المدينة المنورة، بيَّن فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله البعيجان أن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه أُعدّت للعبادة والصلاة، وذكر الله، وإليها يأوي مَن آمن به وتولّاه، لا يعمرها إلا المؤمنون حقًّا، من مآذنها يتردد النداء إلى الصلاة عمود الإسلام، وثاني أركانه العظام، ومن محاربها ومنابرها انطلقت رسالة الإيمان، ففتحت القلوب والآذان ومحت ظلام الشرك والأوثان.

وقال إن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد، مضيفًا: «اجعلوا لبيوت الله من وقتكم جزءًا مقسومًا ومن عبادتكم نصيبًا مفروضًا وقدّموا لأنفسكم ما ينفعكم ويرفعكم الله به يوم القيامة، فأداء الفرائض في الجماعة من شعائر الإسلام وعلامات الإيمان». واختتم فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الخطبة بالإشارة إلى جائحة كورونا التي عطَلت صلاة الجماعة، وما سببه ذلك من لوعة في قلوب المتعلقين بالمساجد، إلى أن جاء الفرج فجعل من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا، وها هي المساجد قد فتحت أبوابها وهُيّئت أرجاؤها، وتنتظر عمارها وزوارها، فاشكروا الله واسألوه أن يرفع ما بقي من الوباء، وأن يصرف عنا جهد البلاء، وأن يتم العافية والشفاء.