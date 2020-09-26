شكرا لقرائتكم خبر عن 682 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس الأول، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3،410 أفراد. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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