شكرا لقرائتكم خبر عن «رواد المسجد الحرام» يناقش ضوابط أداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام، أمس الأول، الآلية المقترحة والمتدرجة لأداء العمرة مع انحسار وباء كورونا وذلك بضوابط احترازية يلتزم بها الرّواد والمنظمون عند إعادة فتح المسجد الحرام للمصلين والمعتمرين. وأوصى المجلس، خلال اجتماعه الدوري برئاسة سليمان الزايدي وحضور أعضاء المجلس بالمسجد الحرام «عن بعد»، بتوظيف الأرقام والإحصائيات لإبراز جهود الدولة في رعاية الحرمين الشريفين، مشيدا بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النّبوي والتطور الملحوظ على الإدارة والتنظيم والعناية بقاصدي الحرمين الشّريفين، والارتقاء بالخدمات بصورة متتابعة حازت على رضا الجميع. واطلع أعضاء المجلس على التنظيمات التي أعدتها الرئاسة للعودة بعد جائحة كورونا، مشيدين بتلك الخطط التي أُعدت لتنفيذ توجيهات القيادة لتحقيق رسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل بما يحقق تطلعات المسلمين في أداء عباداتهم في أمن وأمان واطمئنان.

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