شكرا لقرائتكم خبر عن 5761 مراجعا للعيادات التغذوية بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

راجع العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، 5761 مريضا، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م. واستقبل قسم الرعايا التكاملية 1,913 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 339 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 51 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 277 فردا، وعيادة الولادة 31 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 515 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 537 فردًا. كما أجري الفحص المخبري لـ 1,039 فردًا، وصرفت الأدوية لـ 3,234 مريضًا، وقسم نقل الدم 24 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,062 شخصا.

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