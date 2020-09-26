شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف معاناة 4290 مريضا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4290 مريضا، خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م.

وراجع العيادات في قسم الطوارئ 673 مستفيداً، وقسم الباطنية 350 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 81، وقسم المصابين بالأوبئة 303 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,123 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 113 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدًا، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم التغذية العلاجية 59 مستفيدا، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 548 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,620 فردا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 379، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 640 فردا.