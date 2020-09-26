شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي؛ بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق موفور الأمن والاستقرار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي؛ بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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