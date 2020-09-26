شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجالات لجائزة «العضوية الكشفية» والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الجمعية أن المجالات هي: تنفيذ المبادرات بدعوة الأعضاء الجدد لمشاركتهم في بعض الأنشطة الكشفية المجتمعية، وطرح الأفكار الإبداعية باستقطاب الشباب للكشافة من خلال طرح بعض الأفكار لجذب الأعضاء للكشفية من خلال «قصة - عرض- رسومات يدوية أو حاسوبية»، والمواد الإعلامية بإنتاج فيديوهات قصيرة أو تصاميم تعريفية بالحركة الكشفية.
وأوضح عضو لجنة تنمية العضوية الاستشارية بالجمعية مشبب القحطاني أن شروط الجائزة ستكون في الإبداع والحداثة في محتوى العمل، وأن تنفذ المبادرات باستخدام الطريقة الكشفية وأن يكون العمل منفذا على أرض الواقع وأن يكون العمل لم يسبق تنفيذه من قبل، وأن يتم عرض العمل بجودة عالية «تقرير مرئي، ومونتاج، وتصميم». مبينا أن الحد الأدنى للمشاركين 7 أعضاء والحد الأعلى 10 أعضاء على أن يشترك 3 أعضاء من خارج المنتمين للحركة الكشفية وأن يحتوي العمل على شعار الجمعية وعلى بيانات القطاع المنفذ للمبادرة وتاريخ التنفيذ والمستفيدين وفريق العمل.
وأضاف: إن معايير التقييم ستكون في واقعية المبادرة والاحتياج والتأييد لها والتخطيط والتنفيذ، والنتائج والأثر، وإخراج العمل والطريقة الكشفية، وأن آخر موعد لاستقبال المشاركات في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر 1442هـ.
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