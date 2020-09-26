شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات وإحالة لـ«النيابة» عقوبة التجمع بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

حددت وزارة الداخلية عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أن العقوبة تتمثل في المرة الأولى بمعاقبة المنشأة أو المسؤول عن التجمع بـ 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وبما لا يزيد على 100 ألف ريال، ويعاقب الحضور أو المسؤول عن الدعوة للحضور بـ 5 آلاف ريال.

وأضافت: إنه في المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول بـ 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، ويعاقب الحضور بـ 5 آلاف ريال. وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات للنيابة العامة.

ولفتت إلى أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.