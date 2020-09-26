شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 6 فئات من رسوم جامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة بيشة مبادرة لإعفاء عدد من طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 1442هـ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90.

وأشار رئيس الجامعة د. محمد صفحي، إلى أن المبادرة تشمل الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز، وذوي شهداء الواجب، وذوي مصابي الواجب، والحاصلين على براءات اختراع، وتخفيض الرسوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي. مشيرًا إلى أن المبادرة تضمنت أيضًا ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة فيروس كورونا في برنامج إدارة المرافق الصحية لدرجة الماجستير ممن تنطبق عليهم معايير القبول.