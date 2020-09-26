شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 80 محلا تجاريا مخالفا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الفرق الرقابية بأمانة الطائف تجاوزات مختلفة للعديد من المحال التجارية، ومنها: عدم وجود رخصة بلدية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة الرخصة البلدية للنشاط على أرض الواقع. كما رصدت مخالفات تتعلق بالنظافة والصحة العامة.

وأنذرت بلدية شمال الطائف الفرعية خلال برنامج الجولات الرقابية المكثفة أكثر من 80 مرفقاً تجاريا مخالفاً أثناء الوقوف عليها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لمخالفاتها اللوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية.

وكانت الفرق الرقابية قد وضعت خطة لمتابعة جميع الأنشطة التجارية، شملت محال بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحال الحلاقة الرجالية، ومغاسل الملابس، والمخابز، والمقاصف، والورش الفنية وورش الحدادة والورش الصناعية، وغيرها من الأنشطة التي تستوجب وجود رخصة بلدية وتطبيق اشتراطات نظامية.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الجهود الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية تهدف لضبط الملاحظات وتصحيحها ورفع كفاءة الخِدْمات المقدمة بالأنشطة التجارية، وتستمر الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية من خلال «11 بلدية فرعية ومكتب للخِدْمات البلدية»، والبلدية النسائية لضمان سلامة وجودة المعروضات بالمنشآت التجارية للأنشطة المختلفة.