ابتداء من ربيع الأول: عودة برامج الزيارة لمجمع الكسوة ومعرض عمارة الحرمين

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1 ربيع الأول 1442، وهي: - مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - معرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود - مكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش وأكد السديس ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك. وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.



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