

تونس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أحبطت قوات خفر السواحل بمدينة المنستير التونسية عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأوقفت 13 شخصا .

وأوردت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم بأنه تمت إحالة الموقوفين على الجهات المختصة بالمنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

// انتهى //

23:55ت م

0153





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بالمنستير التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.