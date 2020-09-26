السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كوت ديفوار يقيم حفلاً بمناسبة اليوم الـ 90 للمملكة



أبيدجان 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية

وحضر الحفل جميع منسوبي السفارة، مع أخذ التدابير والاحترازات الصحية كافة، المتبعة لمنع تفشي وباء

// انتهى //

23:24ت م

0149



أبيدجان 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية وحضر الحفل جميع منسوبي السفارة، مع أخذ التدابير والاحترازات الصحية كافة، المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).// انتهى //23:24ت م0149

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