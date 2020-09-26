شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الزيارة لمجمع الكسوة ومعرض عمارة الحرمين ومكتبة الحرم تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل
وأكد " السديس " ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقتًا سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.
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