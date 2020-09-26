، شاهد .. جمعية "كيان للأيتام" تحتفل باليوم الوطني الـ90 وسط إجراءات احترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عدد من المشاهير وديوانية الدواسر للفنون الشعبية وفريق التعليم التطوعي

تحت شعار (همة حتى القمة)، احتفلت جمعية "كيان" للأيتام في مقرها بحي الفلاح بالرياض باليوم الوطني الـ90 وسط إجراءات احترازية، بحضور عدد من المشاهير وديوانية الدواسر للفنون الشعبية فريق التعليم بالترفيه التطوعي.

وتفصيلاً، تزينت الجمعية باللون الأخضر وصور موحد المملكة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الشاب الطموح الأمير محمد بن سلمان، ورفرفت أعلام المملكة فيها وصدحت في أرجائها الأناشيد الوطنية وسط فرح أبناء "كيان" والأسر البديلة ومنسوباتها وعضوات مجلس الإدارة.

وجاءت احتفالية الجمعية باليوم الوطني مميزة ومختلفة ومتنوعة، فقدم فريق التعليم بالترفيه التطوعي عدة فقرات وطنية وثقافية وترفيهية، إضافة إلى فنون الرسم والتلوين. وشاركت ليلى للحلويات بتقديم تورتة اليوم الوطني والعديد من الحلويات المتنوعة، كما شاركت الابتدائية 248 بتهنئة أبناء "كيان "باليوم الوطني وتقديم هدايا لهم، بالإضافة لمشاركة الطفلة لولوة وأسرتها حيث زاروا الجمعية وقدموا هدايا متنوعة لأبناء "كيان“ بمناسبة اليوم الوطني.

أما ديوانية الدواسر للفنون الشعبية فقدمت عرضاً فلكلوريا ورقصات شعبية نالت إعجاب جميع الحضور.

وفي الختام شارك الجميع بالنشيد الوطني وسط فرح وحب للوطن يفيض إخلاصاً ووفاء ووسط دعوات بحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والوطن الغالي من كل شر.

ومن ناحيته، صرحت رئيس مجلس الإدارة سمها بن سعيد الغامدي بقولها "إنه يوم عظيم نشارك فيه احتفالات وطننا الغالي بيومه الوطني 90 هذا اليوم الذي يذكرنا بعظمة الملك المؤسس طيب الله ثراه وجهود أبنائه البررة من بعده الذين عملوا على رفعة هذا الوطن والوصول به إلى القمة.

وأضافت: في هذا اليوم وباحتفالية جمعيتنا "كيان "بيوم الوطن نعمل على تعزيز روح الوطنية، وتعزيز الانتماء لدى أبنائنا وتعريفهم بيوم توحيد الوطن والعمل على تدعيم محبة الوطن في قلوبهم، من خلال تعريفهم بالعادات والتقاليد التي يتميز بها الشعب السعودي، وأهم المعلومات التاريخية عن الوطن نقدمها لهم في قوالب ترفيهية لا يشعر معها الصغار بالملل.

وأضافت الغامدي تأتي فعاليّات جمعية "كيان" باليوم الوطني الـ90 مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتأكيداً لمبادئ الوحدة الوطنية والولاء والانتماء للقيادة والوطن.

واستطردت: أشكر كل من شارك ودعم وحضر احتفال الجمعية بيوم الوطن، وأشكر مديرة الجمعية الأستاذة شيخة العتيبي على جهودها الحثيثة وفريق العمل بالجمعية لإنجاح حفل هذا اليوم العظيم، كما أخص بالشكر الأستاذة ثريا الغامدي على ما قدمته من جهود مباركة وأعمال ومتابعة لإنجاح الحفل. وأقدم شكري للأستاذة فاطمة النويصر وابنتها ريمي على عملهما التطوعي العظيم الذي يقدمونه للجمعية دائماً وأبداً نفع الله بهما وجعل ذلك في موازين أعمالهما.

وتابعت: أقدم الشكر والتقدير للأستاذة نورة الفايز نائبة رئيس مجلس الإدارة على متابعتها الدائمة وتوجيهاتها وحرصها على تحقيق أهداف الجمعية وفق إستراتيجية شاملة هادفة ووفق رؤية 2030. ودامت أفراحك بخير يا وطني العظيم.

وشكرت "الغامدي"، ديوانية الدواسر للفنون الشعبية وقدمت لهم درعاً تكريماً لمشاركتهم الفاعلة في احتفالية الجمعية باليوم الوطني. كما شكرت المشاهير وهم: عبد العزيز القريني، والمهندس حسام بن حسين، وسفيرة النوايا الحسنة رند عبد الله على مشاركتهم أبناء الجمعية في احتفالية الوطن، ودعمهم للجمعية في احتفالية الوطن.

وقدمت الشكر أيضاً لفريق التعليم بالترفيه التطوعي على جهودهم في إسعاد أبناء "كيان" ومشاركتهم فرحة الوطن. وقدمت شكرها للمتطوعات اللاتي شاركن بالتنظيم وقدمت للجميع شهادات شكر وتقدير، وتم أخذ الصور التذكارية معهم.

وعلى هامش الاحتفال، قال عبد العزيز القريني" يسعدني جداً مشاركة أبنائنا الأيتام في احتفالية اليوم الوطني للسنة الثانية وأنا سعيد جداً بتواجدي معكم وأدعو رجال الأعمال بدعم جمعية "كيان" مادياً ومعنوياً حتى تحقق جميع أهدافها في بناء كيان اليتيم وألف مبروك لوطني الغالي هذه الذكرى العظيمة ودام عزك يا وطن."

وقال المهندس حسام بن حسين: "جمعية كيان تصنع إنساناً صالحاً يخدم نفسه أولاً ودينه ووطنه ومجتمعه، وقد لفت انتباهي شغف القائمين على أعمال الجمعية وصدقهم في صناعة الإنسان، ورسالتي للمجتمع أن يقوموا في البحث عن الجمعية من خلال عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث في إنجازاتهم واحتياجاتهم والإقدام على دعمهم معنوياً أو مادياً فلديهم العديد من المشاريع الخاصة في صناعة الإنسان فهم محتاجون للدعم بكل أنواعه، وفي الختام كلنا يداً واحدة لصناعة مستقبل أجمل وأدفأ وأنقى لهم."

وبدورها، قالت والدة أصغر سفيرة للنوايا الحسنة رند عبد الله " سعدت بزيارة جمعية كيان للأيتام وفخورة بجهودكم الملموسة في حياة الأيتام وهدف الجمعية سامي حيث يعملون على بناء "كيان اليتيم" بكل مقوماته الإنسانية والعلمية والمجتمعية، شكراً لجمعية "كيان" ويعجز التعبير عن وصف الإحساس بجهود كل فرد في الجمعية."

وأضافت منيرة الغامدي "لقد شاركت الجمعية في بداياتها التأسيسية وما رأيته من حماس المؤسسين والداعمين كان رائعاً، وتابعت مسيرتهم بعد التأسيس وما زلت معجبة بجهودهم وحماسهم وأتمنى لهم دوام الحماس والعمل من أجل مصلحة أبنائنا الفئة الغالية على الجميع. كانت احتفالية رائعة وهادفة حمى الله وطننا من كل شر وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان."

وقالت ثريا الغامدي عضو مجلس الإدارة والمشرفة المالية بالجمعية: "إن الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي ترسم لوحة إبداعية في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، بذلنا في الجمعية جهوداً جبارة للخروج باحتفالية تليق بوطننا الغالي، والحمد لله الذي جمعنا على قلب رجل واحد ويد واحدة للنهوض بهذا الوطن ولنزرع حب الوطن في نفوس أبنائنا وتعزيز الانتماء للوطن. شكراً لكل من دعم وشارك وبادر من داخل الجمعية وخارجها. شكراً للأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة على دعمها المتواصل وإشرافها وعلى حسها الوجداني والإنساني تجاه أبناء الجمعية ومنسوباتها ودام عزك يا وطن".

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اليوم الوطني جمعية كيان للأيتام