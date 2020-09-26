محمد بن مسعود - الدمام - فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932 سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد

بـ2423 إصابة جديدة.. كورونا يواصل الهجوم على ضحاياه بالمغرب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-25 سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة. Advertisements 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 10:20 PM فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932 فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932 سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.

، بـ2423 إصابة جديدة.. كورونا يواصل الهجوم على ضحاياه بالمغرب ،

المصدر : الخليج 365