السعودية | رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 مساءً, 25 سبتمبر 2020 م المناطق-يوسف المطيري احتفل رجل الأعمال المهندس جمعان بن سعيد الزهراني ، بعقد قران ابنه محمد ، مساء اليوم الجمعة ، في قاعة الفخامة للاحتفالات بمحافظة الطائف ، على ابنة المرحوم سعيد بن محمد آل لافي الغامدي ، وذلك في حفل اقتصر على أهل العروسين تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات ، والتدابير التي وضعتها وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

صحيفة «المناطق» وهي تنقل الخبر تتقدم للعروسين بخالص التهاني والتبريكات ، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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