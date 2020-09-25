الخليج 365السبت 2020/9/26 12:00 ص بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن سد النهضة من أهم مشروعات البلاد في الوقت الراهن، وليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة، ولكننا نريد تأمين الطاقة.
وقال آبي أحمد، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس كورونا، وبناء مستقبل أفضل.
أضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، سد النهضة أهم المشروعات في الوقت الراهن، وليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة لكننا نريد تأمين الطاقة لبلادنا.
وتابع أحمد: "قلقون من تزايد وتيرة هجمات حركة الشباب في الصومال، ونتابع بقلق بالغ الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس مما عرض حياة المدنيين للخطر، وندعم جهود الحكومة السودانية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي تلبية لمطالب شعبها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن سد النهضة: ليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة لكننا نريد تأمين الطاقة لبلادنا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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