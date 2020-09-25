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لعيون المملكة ولحياتنا معنى لذوي الإعاقة يقدمان ابتسامة وطن
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة
انطلقت الفعاليات الوطنية لفريقي “لعيون المملكة” التطوعي و”لحياتنا معنى” لذوي الإعاقة؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني التسعين.
وتأتي المبادرة كإحدى المبادرات التطوعية التي حظيت بدعم القطاع الخاص، وفي صورة من صور التعاون والتكاتف مع القطاع الخيري لتحقيق أحد مضامين رؤية 2030 نحو خدمة الوطن وأبنائه ومقيميه من خلال نشر الابتسامة بين جميع الفئات والوعي البيئي للحفاظ علي البيئة وتحقيق رسالة الوطن لشغف التطوع والمبادرات الاجتماعية لجودة الحياة.
وأوضح المهندس هتان حمودة، مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، والمشرف العام على فريق “لعيون المملكة”، أن المبادرة تمت حسب الاحترازات الوقائية ووفق أعلى المعايير اللازمة لها حفاظًا على سلامة المشاركين الذين استهدفتهم هذه المبادرة من الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ضمت ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ومتلازمة داون بالإضافة إلى الأيتام.
وأضاف أن المبادرة حققت في يومها الأول بجدة مشاركة 50 مستفيدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، مثمنًا دعم وتعاون أعضاء الشراكة المجتمعية لهذه المبادرة ممثلًا في أسكوت المحدودة والأطياف المتحدة، وأستوديو روعة للتصوير، واستضافة فندق الأطياف، مضيفًا أن مثل هذه الفعاليات المجتمعية في مثل مناسبة كبرى كاليوم الوطني تعد هدفًا لتعميق روح العمل التَّطوُّعي، باعتباره قيمةً إيجابيَّةً لتنمية المجتمع.
من جهتها، أوضحت المهندسة لينا حجار قائدة فريق “لحياتنا معنى” لذوي الإعاقة أن هذه المبادرة أقيمت وسط احترازات صحية وإجراءات وقائية في ظل توقف العديد من الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، مشاركة من الفرق التطوعية في إحياء هذه الذكرى في أوساط هذه الفئات الغالية من خلال تنمية روح الولاء والانتماء للوطن كنتيجةٍ للمشاركة بين الحضور ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبنا ومزجها بمشاعر الوفاء والحب التي لا تنتهي في أرجاء الوطن.
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