فيديو.. متحدث التجارة يدعو لتحميل تطبيق تخفيضات

2020-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المستفيدين لتحميل تطبيق “تخفيضات” لمعرفة قانونية التخفيضات الموجودة في المحال والمتاجر الإلكترونية وصحتها.

كما شدد متحدث وزارة التجارة، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، على أهمية الإبلاغ تلقائيًّا عن طريق التطبيق نفسه إذا ثبت العكس.

ويتيح تطبيق تخفيضات الاطلاع على جميع العروض والتخفيضات التجارية المرخصة في المملكة من قبل وزارة التجارة، كما يوفر الجهد والوقت في عملية البحث ومن خلاله يمكنك الاطلاع على التالي:

– استعراض جميع التخفيضات التجارية القائمة.

– البحث عن منتج أو محل أو تصنيف معين في قائمة التخفيضات.

– استعراض تفاصيل التخفيضات (اسم المنتج، نسبة التخفيض، بداية ونهاية التخفيض).

– الاطلاع بكل سهولة على موقع وفروع المحلات عن طريق خرائط جوجل.

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– إمكانية متابعة المحلات، لتبقى على اطلاع دائم.

– ظهور تنبيهات عند الاقتراب من محل مخفّض تتابعه.

– تستطيع حفظ المنتجات المفضلة لديك.

– إمكانية تخصص البحث (حسب التصنيفات، السعر، التقييم، نطاق البحث).

– مشاركة التخفيضات أو المنتجات المخفّضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

– إمكانية التحقق من المنتجات المخفّضة أو رخصة تخفيض المحل من خلال الباركود، وإمكانية تقديم بلاغ تجاري في حال وجود مخالفة في التخفيض.

ودعت التجارة سابقًا أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني هنا واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًّا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

مما يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقًا بقائمة العام 2030.



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