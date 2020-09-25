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ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات

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محمد بن مسعود - الدمام - الثلاثي غادر الحجر الصحي

تقرَّر أن تعود بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على دفعات، بدءًا من غد السبت، بداية بغير المصابين بفيروس ، على أن يستكمل المصابون فترة الحجر الصحي في الدوحة.

وكان (الثلاثي) نواف العابد وصالح الشهري ومحمد البريك قد غادروا مقر الحجر الصحي.

وجاءت المسحة الطبية الثانية للاعب ياسر الشهراني سلبية؛ وبالتالي تعافيه من الفيروس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من نسخة دوري الأبطال 2020 لعدم اكتمال نصاب الفريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بفيروس كورونا.

ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات

ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 11:27 PM

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الثلاثي غادر الحجر الصحي

ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تقرَّر أن تعود بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على دفعات، بدءًا من غد السبت، بداية بغير المصابين بفيروس كورونا، على أن يستكمل المصابون فترة الحجر الصحي في الدوحة.

وكان (الثلاثي) نواف العابد وصالح الشهري ومحمد البريك قد غادروا مقر الحجر الصحي.

وجاءت المسحة الطبية الثانية للاعب ياسر الشهراني سلبية؛ وبالتالي تعافيه من الفيروس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من نسخة دوري الأبطال 2020 لعدم اكتمال نصاب الفريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بفيروس كورونا.

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المصدر : الخليج 365

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