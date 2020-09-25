محمد بن مسعود - الدمام - بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.فيروس كورونا الجديد فرنسا 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 11:27 PM Advertisements بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية. الكلمات المفتاحية ، فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.