، التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".
يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.التعاون
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 10:20 PM
أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".
يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.
، التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.