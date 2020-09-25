"المطلق" يكشف عن مظاهر التعاون على البر والتقوى المأمور به شرعًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق عن مظاهر التعاون على البر والتقوى المأمور به شرعًا. كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق عن مظاهر التعاون على البر والتقوى المأمور به شرعًا. وأضاف المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" تعاون أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد على كل ما من شأنه خدمة المجتمع والوطن في مختلف المجالات جلبًا للمنفعة ودفعًا للمضرة وتلك عبادة نتقرب بها إلى الله ". وأشار المطلق إلى مظاهر ذلك ومنها " التعاون على الالتزام بالأنظمة وتطبيقها والتواصي بذلك ".

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