طارق الحبيب يرد على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):رد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد.
وقال الحبيب خلال لقائه عبر برنامج " ياهلا ":" نحن نعيش في رغد من العيش بوطننا الذي أعطانا أمانا كبيرا "، متسائلا:" يجب على الإنسان يتذكر لو زال رغد العيش والأمان ماذا يكون؟ ".
وأضاف الحبيب في رسالته لمنتقدي الوطن:" كلما زادت حاجة الإنسان لوطنه كلما كان أكثر انتماء فليس بالضرورة أن نفتقر كي نتذكر الوطن "، مبينا:" منتقدي الوطن لديهم استشعار الحاجة وليس فقط الأمان واستشعار الواجبات وليس الحقوق ".
وأوضح الحبيب:" إعطاء بعض القيم الواجبات يجعلها أعظم من الحقوق، فالقناعة تأتي بعد القيمة "، لافتا:" لو أغذي الوطن بدمي ما أوفيه حقه ".
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