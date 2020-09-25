شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب يرد على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب على منتقدي الوطن الذين يعيشون في رغد.

وقال الحبيب خلال لقائه عبر برنامج " ياهلا ":" نحن نعيش في رغد من العيش بوطننا الذي أعطانا أمانا كبيرا "، متسائلا:" يجب على الإنسان يتذكر لو زال رغد العيش والأمان ماذا يكون؟ ".

وأضاف الحبيب في رسالته لمنتقدي الوطن:" كلما زادت حاجة الإنسان لوطنه كلما كان أكثر انتماء فليس بالضرورة أن نفتقر كي نتذكر الوطن "، مبينا:" منتقدي الوطن لديهم استشعار الحاجة وليس فقط الأمان واستشعار الواجبات وليس الحقوق ".

وأوضح الحبيب:" إعطاء بعض القيم الواجبات يجعلها أعظم من الحقوق، فالقناعة تأتي بعد القيمة "، لافتا:" لو أغذي الوطن بدمي ما أوفيه حقه ".