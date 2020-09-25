"مكافحة المخدرات" تضبط شخصين نقلا نحو 400 ألف قرص مخدر بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بمنطقة عسير. ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بمنطقة عسير. وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الامفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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