شكرا لمتابعة خبر عن "البريد" تُحذر من مسابقات وجوائز مزيفة تطلب بيانات شخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حذرت مؤسسة البريد، من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت في بيان لها اليوم الجمعة، على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الالكتروني .