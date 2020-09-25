تثقيف 500 موظف من وزارة الموارد البشرية بمفهوم الأمن الفكري عن بُعد

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في ادارة المسؤولية المجتمعية دورة "الأمن الفكري" عن بُعد، بالتعاون مع المركز المثالي للتدريب التي استهدفت أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الوزارة في كافة القطاعات.

وتناولت الدورة التي قدمتها د. أسماء الفطيم مفهوم الأمن الفكري وأنواعه والعوامل المؤثرة في تحقيقه والاحتياجات النفسية اللازمة والمهارات الأساسية لتعزيز الأمن الفكري، بالإضافة إلى تقديم تطبيقات وتدريبات متنوعة ناقشت فيه الدكتورة الحضور تباين وجهات النظر لديهم عن مفهوم الأمن الفكري.

وتعتبر هذه الدورة ضمن ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الغير الربحية الأخرى.