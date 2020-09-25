هل يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟.. منصة أبشر تجيب

إلكترونيًّا..
أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مدى إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت منصة أبشر، إنه يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر ثم اختيار التفاويض/ تفويض مراجعة قطاع/ الأحوال المدنية/ استلام بطاقة الهوية الوطنية ثم عمل التفويض.
وأكدت منصة أبشر أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر/ ثم اختيار مواعيد/ الأحوال المدنية/ حجز موعد/ تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
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