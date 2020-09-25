حرس الحدود ينقذ سيدة وطفليها من الغرق.. ويوجه نصائح لجميع المتنزهين

تمكّنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من إنقاذ طفلين ووالدتهما (جنسية سودانية)، من الغرق، أثناء قيامهم بالسباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ أبوعود بالرايس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن "الدورية الساحلية التابعة لمركز الرايس رصدت حالة الغرق".

وأضاف أنه "على الفور تم استدعاء فرقة البحث والإنقاذ للموقع التي بادرت بعمل الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

Advertisements

وأكد المتحدث أن الجميع "بحالة صحية مستقرة ولله الحمد"، فيما أهاب بجميع المتنزهين ومرتادي البحر "اتباع إجراءات السلامة والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة فقط "، لافتًا إلى الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، عند الحاجة.

اقرأ أيضًا:

حرس الحدود يحبط تهريب 229 كيلوجرامًا من الحشيش ويقبض على 8 متهمين