الأرصاد عن طقس السبت: غيوم بالسماء جزئيًّا وسحب رعدية على منطقتين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ تكون غيوم بالسماء جزئيًّا؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وفي بيان لها، قالت "هيئة الأرصاد": بمشيئة الله تعالى.. سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، بسرعة تتراوح بين 20-42 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة بين 18-38كم/ساعة.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 12-32كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر، أما البجر فسيكون خفيف الموج.

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