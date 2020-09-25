«البريد السعودي» يحذر من مواقع تنتحل شعاره وتطلب بيانات شخصية ومالية

تعمل تحت ستار المسابقات والجوائز..
وفي بيان تحذيري عبر حسابه الرسمي على "توتير"، قال البريد السعودي: بعض المواقع تنتحل شعار مؤسسة البريد السعودي، مؤكدًا على "أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".
وأضاف: نحذر من التعامل مع المواقع التي تدّعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.
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