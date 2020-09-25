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الجبير يبحث مع وزيري خارجية هاييتي وجورجيا التطورات الإقليمية والدولية

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خلال اتصالين هاتفيين..

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين بنظيريه  في جمهورية هاييتي وجورجيا.

وخلال الاتصال بوزير خارجية هاييتي الدكتور كلاود جوزيف، بحث الجبير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما بحث الجبير مع  وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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