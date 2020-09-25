السعودية اليوم / الجيش البوركيني يتمكن من تحييد نحو 40 مسلحا ويقبض على ثلاثة شرق البلاد



واغادوغو 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

تمكن الجيش البوركيني من تحييد حوالي 40 إرهابياً مسلحا في قرية تابوا-جيرما شرق البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء البوركينية اليوم أنه تم خلال العملية القبض على ثلاثة مسلحين و ضبط أسلحة ودراجات.

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22:20ت م

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