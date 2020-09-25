السعودية اليوم / مكافحة المخدرات: القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بمنطقة عسير



أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الامفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

// انتهى //

21:43ت م

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