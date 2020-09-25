السعودية اليوم / المغرب تسجل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 42 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.

//انتهى//

21:24ت م

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الرباط 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 42 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.//انتهى//21:24ت م0129

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