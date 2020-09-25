

الخرطوم 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

التقت وزيرة الدولة بالخارجية السويسرية كريستينا مارتي، وزير الخارجية السوداني عمر قمرالدين، الذي يزور سويسرا حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:44ت م

0113





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزيرة الدولة بالخارجية السويسرية تلتقي وزير الخارجية السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.