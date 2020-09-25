شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «الموارد البشرية» تختتم جولتها الوطنية «تحيا السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، فعالية اليوم الوطني "تحيا السعودية" التي عرَّفت الزوار على تاريخ مملكتنا العريق.

وقدمت الفعالية جولة وطنية ضمتها مسارح الفعالية أخذت الزوار في رحلة إلى تاريخ المملكة العريق، ورقصاتها الشعبية.